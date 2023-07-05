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Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alan Marcel Sabitzer'ten kötü haber geldi. Avusturyalı oyuncuya Avrupa'dan bir kulübün talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırabilir. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:49
Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Sezonun ilk transferi Somaspor'dan Emrecan Bulut'un renklerine bağlanmasıyla gerçekleşti.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak için orta saha arayışında olan siyah-beyazlılarda yeni bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Bayern Münih'te forma giyen Marcel Sabitzer adaylar arasına eklendi.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Ancak İtalyan basınından bu transferle ilgili Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre; Roma, Avusturyalı futbolcuya ilgi gösteriyor.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

29 yaşındaki oyuncu için özellikle İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ısrar ediyor.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Habere göre; Alman devi, Sabitzer'in maaşının bir kısmını karşılamayı taahhüt ederse Sabitzer, İtalya'nın yolunu tutabilir.

Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Bayern Münih'te, ikinci yarısını ise kiralık olarak Manchester United'da geçirdi.

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