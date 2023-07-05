Beşiktaş'a kötü haber! Listedeki isim elden kaçıyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sezonun ilk transferi Somaspor'dan Emrecan Bulut'un renklerine bağlanmasıyla gerçekleşti.
Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak için orta saha arayışında olan siyah-beyazlılarda yeni bir isim gündeme geldi.
Bayern Münih'te forma giyen Marcel Sabitzer adaylar arasına eklendi.
Ancak İtalyan basınından bu transferle ilgili Beşiktaş'a kötü haber geldi.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre; Roma, Avusturyalı futbolcuya ilgi gösteriyor.
29 yaşındaki oyuncu için özellikle İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ısrar ediyor.
Habere göre; Alman devi, Sabitzer'in maaşının bir kısmını karşılamayı taahhüt ederse Sabitzer, İtalya'nın yolunu tutabilir.
Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Bayern Münih'te, ikinci yarısını ise kiralık olarak Manchester United'da geçirdi.
Geçen sezon her iki takımda da toplam 42 maça çıkan Sabitzer, 4 gol 2 asist yaptı.