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Bakhtiyor Zaynutdinov listeye girdi

Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova’da oynayan 25 yaşındaki Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için devrede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Bakhtiyor Zaynutdinov listeye girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde. Siyah-beyazlılar bunun için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasındaki isim ise CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov var. 25 yaşındaki Kazak futbolcu, 2020 yılında Rostov'dan 2 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Beşiktaş, Bakhtiyor için Rus ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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