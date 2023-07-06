Bakhtiyor Zaynutdinov listeye girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde. Siyah-beyazlılar bunun için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasındaki isim ise CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov var. 25 yaşındaki Kazak futbolcu, 2020 yılında Rostov'dan 2 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Beşiktaş, Bakhtiyor için Rus ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.