Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-beyazlılarda iki farklı dönem forma giyen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara dönmek istediği öne sürüldü.
duhuliye.com'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Q7'nin bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.
Ricardo Quaresma 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terletmişti.