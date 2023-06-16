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Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara transfer olacağı iddia edilmişti. Yönetim, Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Portekizli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:40
Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Siyah-beyazlılarda iki farklı dönem forma giyen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara dönmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak istediğini ileten Quaresma'ya olumsuz yanıt verildi.

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

duhuliye.com'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Q7'nin bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı! Transfer...

Ricardo Quaresma 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terletmişti.

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