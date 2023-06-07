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Kamara savaşı

Beşiktaş, Rangers’ın ön liberosu için G.Saray’la yarışıyor. Footballscotland’ın haberine göre İskoç ekibinin hocası Beale, “Glen Kamara için iki Türk kulübü Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Kamara savaşı

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, son olarak listesine dahil ettiği bir oyuncu için ezeli rakibi G.Saray ile karşı karşıya geldi. Haber Avrupa basınında manşetlere taşındı. Haberde iki Süper Lig devinin de aynı isim üzerinde durduğu öğrenildi. Footballscotland'da yer alan haberde Rangers teknik direktörü Beale'nin, Beşiktaş ile G.Saray'ın Kamara ile yakından ilgilendiğini bildirdiği ifade edildi. Haberde 27 yaşındaki ön liberonun yaz aylarında takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

320 MAÇTA 11 GOL, 20 ASİST

Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terleten oyuncunun son zamanlarda transferde pek çok takımın ilgisini çektiği ve Ligue 1 ekibi Nice'in de oyuncu için transfer hamlesinde bulunabileceği vurgulandı. Glen Kamara futbola İngiltere'nin Southend takımının altyapısında başladı, ardından Arsenal altyapısının yolunu tuttu. İlk profesyonel kariyerine ise bir başka İngiliz ekibi olan Colchester'de başladı. Sonraki durağı ise İskoç ekibi Dundee FC oldu. Dunde FC'den ise 2019 kış transfer döneminde Glasgow Rangers'a katıldı. Glen Kamara, 320 resmi maçta 11 gol atarken, 20 de asist yapmayı başardı.

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