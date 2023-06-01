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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Dimitri Payet'in peşine düştü. Fransız yıldızın da Kartal'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 14:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Beşiktaş Kulübü yeni sezon için kadro yapılanmasına giderken menajerler bir dönem Fransa Milli Takımı formasını da giyen Dimitri Payet'i önerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Hürriyet'te yer alan habere göre Fransa 1. Ligi'nde Olympique Marsilya ekibinin formasını giyen ve mavi beyazlılarla haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncunun, başarılı geçen kariyerinde bir lig şampiyonluğu hasreti çektiği, Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan ve gelecek sezona çok iddialı giren Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Takımda Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi Fransa Ligi kökenli futbolcuların bulunmasının da Payet'e cazip geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Siyah beyazlı yönetim, Dimitri Payet konusunu teknik direktör Şenol Güneş ile konuşacak ve eğer deneyimli teknik adam yeşil ışık yakarsa Olympique Marsilya Kulübü'nün kapısı çalınacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Aslen, Hint Okyanusu'ndaki Fransız denizaşırı adası Reunion'dan olan Payet bu sezon Marsilya'da 24 lig maçında 4 gol, 3 asistle oynadı. 36 yaşındaki oyuncu 38 milli maçta 8 gol attı.

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