BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Payet sesleri! Gelmek istiyor

Hürriyet'te yer alan habere göre Fransa 1. Ligi'nde Olympique Marsilya ekibinin formasını giyen ve mavi beyazlılarla haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncunun, başarılı geçen kariyerinde bir lig şampiyonluğu hasreti çektiği, Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan ve gelecek sezona çok iddialı giren Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.