TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

AKLINDA İTALYA VAR

Öte yandan Avrupa basınında da Rugani iddiaları bitmiyor. İtalyan medyasında oyuncu ile Bologna'nın da ilgilendiği ve Rugani'nin de milli takım için daha göz önünde olma düşüncesi nedeniyle bu takıma sıcak baktığı yazıldı. Ayrıca Fransa'dan Nice ve Marsilya'nın da tecrübeli stopere ilgisi olduğu belirtildi. Rugani bu sezon sadece 10 maçta oynadı.