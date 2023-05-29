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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı başlıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız stoper Daniel Rugani için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

Sezon sonunda Welinton ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlı takım, stoper takviyesi için pek çok ismi listesine alırken, bunlardan biri de Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

Kulübünde yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan savunmacı için harekete geçme kararı alan yönetim, yapılacak teklifin rakam hazırlıklarına da başlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

Siyah-beyazlı kulübün kısa sürede renktaşı Juventus'un kapasını çalması bekleniyor. Ancak Kara Kartal bu transferde rakipsiz değil. 28 yaşındaki Daniele Rugani için Galatasaray'ın da devreye girmeye hazırlandığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

Siyah-beyazlı yönetimin elini çabuk tutarak 1.90 boyundaki futbolcunun transferini bitirerek ezeli rakibine çalım atmak istediği belirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacı konusunda yapacağı teklifin 2.5 milyon euro civarında olacağı ileri sürülüyor. Rugani'nin piyasa değeri 3 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rugani çalımı!

AKLINDA İTALYA VAR

Öte yandan Avrupa basınında da Rugani iddiaları bitmiyor. İtalyan medyasında oyuncu ile Bologna'nın da ilgilendiği ve Rugani'nin de milli takım için daha göz önünde olma düşüncesi nedeniyle bu takıma sıcak baktığı yazıldı. Ayrıca Fransa'dan Nice ve Marsilya'nın da tecrübeli stopere ilgisi olduğu belirtildi. Rugani bu sezon sadece 10 maçta oynadı.

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