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Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den Kondogbia'ya talip olmuştu. Yıldız futbolcu, Kartal'ın teklifini reddetti. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 17:09
Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Süper Lig'de ikincilik şansı devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Todofichajes'te yer alan habere göre Atletico Madrid ve Geoffrey Kondogbia, Beşiktaş'tan gelen 2.5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Bu sezon 27 maçta görev alan Kondogbia, 2 asiste imzasını attı.

Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

GEOFFREY KONDOGBIA KİMDİR?

15 Şubat 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine RC Lens altyapısında başladı.

Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Sırasıyla Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

1.88 cm boyundaki Kondogbia, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. 30 yaşındaki futbolcu, alt yaş milli takımlarında Fransa'da oynarken A milli takım tercihini Orta Afrika'dan yana kullandı.

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