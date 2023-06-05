Kondogbia'dan Beşiktaş'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi

Süper Lig'de ikincilik şansı devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Süper Lig'de ikincilik şansı devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Todofichajes'te yer alan habere göre Atletico Madrid ve Geoffrey Kondogbia, Beşiktaş'tan gelen 2.5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
Bu sezon 27 maçta görev alan Kondogbia, 2 asiste imzasını attı.
GEOFFREY KONDOGBIA KİMDİR?
15 Şubat 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine RC Lens altyapısında başladı.
Sırasıyla Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid'de forma giydi.
1.88 cm boyundaki Kondogbia, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. 30 yaşındaki futbolcu, alt yaş milli takımlarında Fransa'da oynarken A milli takım tercihini Orta Afrika'dan yana kullandı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro...