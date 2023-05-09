Kartal’a 5 takviye

Üst üste kazandığı maçlarla zirve yarışında "Ben de varım" diyen Beşiktaş'ta, bir yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek. Defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor. Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak. Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.