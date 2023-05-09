Haberler Beşiktaş Kartal’a 5 takviye

Kartal’a 5 takviye

Siyah-beyazlılar yeni sezonda kadrosunu 5 yeni isimle güçlendirecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Kartal’a 5 takviye
Üst üste kazandığı maçlarla zirve yarışında "Ben de varım" diyen Beşiktaş'ta, bir yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek. Defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor. Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak. Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.
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