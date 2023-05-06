Haberler Beşiktaş ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 33. haftasında, zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Son maçında ligin zirvesi Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle umutlaarı yeniden yeşerten siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden 5 isim forma giyemeyecek. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:30
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 33. hafta maçında, Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile devam ediyor. Antalya Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N'Koudou kadroda yer almazken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Floranus, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

Beşiktaş: Mert, Onur, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Cenk, Redmond, Aboubakar

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