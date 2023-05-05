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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazlı yönetim Nathan Redmond ayrılma ihtimaline karşı Ukraynalı yıldız oyuncuyu kadroya dahil edecek. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Beşiktaş yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kiralık oyuncuların ayrılma ihtimaline karşılık öncelikle bu bölgeler için girişimlerine hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Son dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olan ve kiralık olarak forma giyen Redmond'un ayrılması durumunda 10 numara mevkiine yapılacak olan takviye Ukrayna'da bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Yönetimden Talisca tarzında bir oyuncu isteyen Şenol Güneş'in önüne 5 farklı oyuncunun ismi getirildi. Genk'ten Mike Tresor, America'da oynayan Şilili Diego Valdez, Dinamo Zagreb'den Marko Tolic, Olympiakos'tan Pep Biel ve Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskyi için hazırlanan raporlar Güneş'e sunulurken; tecrübeli teknik adam Vitaliy Buyalskyi için 'olumlu' ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Şenol Güneş'in ve yardımcılarının Buyalskyi'yi bir süre daha inceleyeceği, eğer olumlu rapor çıkarsa tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Dinamo Kiev'in birkaç maçını yerinde izleyip Buyalsky için son kararı vereceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Vitaliy Buyalskyi hamlesi! Redmond ayrılırsa...

Profesyonel kulüp kariyerinde 305 resmi maça çıkan Ukraynalı yıldız bu periyotta 65 gol atarken, 45 de asist yaptı ve toplamda 110 gole direkt olarak katkı sağladı.

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