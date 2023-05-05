"Amir Beşiktaş’a damga vuracak!"

Beşiktaş'ın devre arasında Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic, kısa süre içerisinde teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına girdi.

26 yaşındaki Boşnak futbolcu son olarak Galatasaray derbisinde oynadığı futbol ve attığı golle tam not aldı.

Hadziahmetovic'in Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Sakaryasporlu Deni Milosevic, yıldız futbolcu hakkında konuştu.

Takvim'in haberine göre Milosevic "Konyaspor'da birlikte oynadık. Amir uyumlu ve iyi bir profesyoneldir. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Amir büyük bir karakter. Taraftar desteğiyle daha da iyiye gideceğine eminim. Ben Beşiktaş'a damga vuran isimlerden biri olacağı fikrindeyim." diye konuştu.