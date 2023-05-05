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Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yapan siyah beyazlı yönetim, iç transferde üç isme imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olan siyah-beyazlı kulüp, bu 4 takviyeyi haziran'da bitirecek.

Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dış transfer kadar içeride de hareketli bir dönem yaşanacak.

Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

CENK'İN OPSİYONU DEVREYE GİRMİŞTİ


Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan masaya oturulacak ilk isimler.

Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Sabah'ın haberine göre, yeni sezona girerken sözleşmelerinin son yılında olacak olan üç oyuncunun Haziran 2024'te bitecek kontratlarının 2 yıl uzatılması planlanıyor.

Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Futbolcularının sözleşme şartları da iyileştirilecek. Cenk, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu eline almış ve maaşı da 10 milyon TL'den 18'e yükselmişti. Siyah-beyazlılarda Salih 8 milyon, Mert Günok da 10 milyon TL kazanıyor.

Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Mert Günok, bu sezon ligde Beşiktaş'ın kalesini 19 kez korudu. 15 gol yerken 7 maçta rakip forvetlere geçit vermedi. Cenk Tosun'un ligde 28 maçta 12 gol ve 3 asisti, kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli yıldız, Beşiktaş formasıyla toplamda ise 176 maçta 82 gol ve 18 asistle oynadı. Salih Uçan, bu sezon asistleriyle ön plana çıktı. Süper Lig'de 3 kez ağları sarsarken 7 de arkadaşlarına gol attırıp skora 10 kez katkı sağladı.

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