Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olan siyah-beyazlı kulüp, bu 4 takviyeyi haziran'da bitirecek.
Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dış transfer kadar içeride de hareketli bir dönem yaşanacak.
CENK'İN OPSİYONU DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan masaya oturulacak ilk isimler.