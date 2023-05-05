Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha

Mert Günok, bu sezon ligde Beşiktaş'ın kalesini 19 kez korudu. 15 gol yerken 7 maçta rakip forvetlere geçit vermedi. Cenk Tosun'un ligde 28 maçta 12 gol ve 3 asisti, kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli yıldız, Beşiktaş formasıyla toplamda ise 176 maçta 82 gol ve 18 asistle oynadı. Salih Uçan, bu sezon asistleriyle ön plana çıktı. Süper Lig'de 3 kez ağları sarsarken 7 de arkadaşlarına gol attırıp skora 10 kez katkı sağladı.