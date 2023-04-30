Hesap vakti

8 MAÇTA 7 GALIBIYET ALDI

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Derbiyi Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlılar, geride kalan 30 maçta 62 puanla 3. sırada. Kartallar bugünkü derbiden mutlak 3 puanla ayrılıp hem sezonun ilk yarısında yenildiği rakibinden rövanşı almak hem de maç fazlasına rağmen puan farkını 5'e indirip yarış a umutla devam etme peşinde.



GHEZZAL YOK, CENK SINIRDA

Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek. Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da görev yapamayacak. Bu arada siyah-beyazlılarda Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.



Rosier mi, Onur mu?

Teknik patron Güneş derbi 11'ini bir mevki haricinde belirledi. Eldivenleri Mert Günok'a teslim eden Güneş, stoperde Saiss ve Colley, sol bekte Masuaku'ya görev verecek. Sağ bek konusunda henüz kararını vermeyen Güneş, Rosier ve Onur Bulut arasından son tercihini maç öncesi yapacak. Orta sahada Amir, Gedson ve Salih'i oynatacak Güneş, ileriyi Abouabakar, Cenk ve Redmond'la kuracak.



Sahasında hiç yenilmedi

Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana Galatasaray'a hiç yenilmedi. 2016'da açılan Vodafone Park'ta Galatasaray ile 6 maç yapan Beşiktaş bu maçlarda 1 beraberlik, 5 galibiyet aldı. Kara Kartal, Vodafone Park'ta şimdiye kadar oynanan toplam 13 derbi karşılaşmasının ise 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6'sından da berabere ayrıldı.



2 katı gol attı

Kartal, Vodafone Park'taki 13 derbi maçta 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Attığı 22 golün 11'ini Galatasaray ağlarına yollayan siyah-beyazlı ekip, diğer yarısını da F.Bahçe'ye karşı buldu. Beşiktaş'a bu süre zarfında iç sahada en fazla golü atan takım ise F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, 7 lig maçında 7 gol attı.



Hazırlıklar tamam

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Pas çalışmaları sonrası taktik denemeler gerçekleştiren siyah beyazlı takım ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışmaları ile sona ererken oyuncuların keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. Öte yandan Güneş, idman sonunda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

Muhtemeler 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Saiss, Colley, Rosier (ONUR), Amir, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi