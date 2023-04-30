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Güneş batmıyor

Usta hoca, Vodafone Park’ta çıktığı 6 derbide hiç yenilmedi. 3 galibiyet yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Güneş batmıyor

2016'dan bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı. Şenol Güneş 6 kez derbilerde takımını yönetirken, 3 kez galibiyet yaşadı, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Güneş bu maçlarda G.Saray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son şampiyonlukta imzası olan Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken F.Bahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Hücum hattına güveniyor

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısında son haftaların formda üçlüsü Aboubakar, Cenk ve Redmond'a güveniyor. Bu üçlü 0-0 biten Trabzonspor maçı haricinde ligdeki son 4 maçın tüm gollerini atarak yüksek bir form grafiği yakaladı. Beşiktaş, bu dört maçta 12 gol atarke n gollerin 5'ini Aboubakar, 4'ünü Redmon ve 3'ünü de Cenk Tosun kaydetti. Abouabakar ayrıca Trabzonspor maçı haricinde son 7 maçın 6'sını da boş geçmedi.

DERBİDEN NOTLAR

Beşiktaş ile G.Saray, 353. kez birbirine rakip olacak.

Rekabette 125 maçı Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma berabere bitti.

352 maçın sığdığı 99 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle rekabetin en golcü ismi.

Beşiktaş rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti.

Kartal, 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta rakibine hiç yenilmedi.

2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Maçı tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi.

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