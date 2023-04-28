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Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic kaza geçirdi!

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:25 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:30
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic kaza geçirdi!

Beşiktaş'ın Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi.

Sarıyer'de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, 34 GKA 444 plakalı otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki 34 DJP 339 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

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