Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferiyle ilgili açıklama yaptı! "Bakacağız"

Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferiyle ilgili açıklama yaptı! "Bakacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta son haftaların formda isimlerinden Redmond, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 21:15
Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferiyle ilgili açıklama yaptı! "Bakacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta son haftaların formda isimlerinden Redmond, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Redmond, "Lige alışmamdan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum.

Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş'in yeni prensi geliyor! Beşiktaş'tan 32 milyonluk Euro'luk transfer...
Eminönü'nde Tramvay seferleri durdu: Vatandaşlar isyan etti! | İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk haritası renk değiştirdi
Aslan'ın gözü kadro dışı kalan yıldızda!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salih Uçan'dan G.Saray derbisi sözleri!
Beşiktaş deplasmanda kazandı!
SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ! Başkan Erdoğan, Gaziantep'te 10 yeni müjdeyi duyurdu...
GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Redmond'dan transfer açıklaması! Redmond'dan transfer açıklaması! 21:14
Salih Uçan'dan G.Saray derbisi sözleri! Salih Uçan'dan G.Saray derbisi sözleri! 21:14
Eyüpspor ve Pendikspor birer puanla yetindi! Eyüpspor ve Pendikspor birer puanla yetindi! 21:07
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 20:55
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City! FA Cup'ta ilk finalist Manchester City! 20:41
F.Bahçe'den flaş MHK açıklaması! F.Bahçe'den flaş MHK açıklaması! 20:30
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu! 20:01
Depremzede çocuklar Ümraniyespor-Beşiktaş maçında! Depremzede çocuklar Ümraniyespor-Beşiktaş maçında! 19:30
Gol düellosunda kazanan Liverpool! Gol düellosunda kazanan Liverpool! 19:11
MHK açıkladı! "Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz" MHK açıkladı! "Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz" 19:00
B.Münih'e Mainz şoku! B.Münih'e Mainz şoku! 18:35
Onur Bulut neden yok? Şenol Güneş açıkladı Onur Bulut neden yok? Şenol Güneş açıkladı 18:31