Beşiktaş'ta Nathan Redmond transferiyle ilgili açıklama yaptı! "Bakacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta son haftaların formda isimlerinden Redmond, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Redmond, "Lige alışmamdan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum.

Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.