Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Derbiyi Ali Şansalan yönetecek? Bu tercihi nasıl buluyorsunuz? Yarınki maça aslında Atilla Karaoğlan'ın atanacağı ama son anda değiştirildiği söyleniyor. Böyle bir bilginiz var mı?
"Ali Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem. Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyunculara sempatik davranayım, kibar olayım derken gereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensiz bir izlenim bırakıyor.
Ayrıca baskı altında kalınca da zaman zaman kontrolü kaybedebiliyor. MHK'nin yerinde olsaydım asla Ali Şansalan'ı vermezdim.