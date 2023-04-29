Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında dev bir derbi mücadelesi oynanacak. Beşiktaş sahasında ezeli rabiki Galatasaray'ı ağırlayacak. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadele öncesi tartışılan maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 09:16
Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Derbiyi Ali Şansalan yönetecek? Bu tercihi nasıl buluyorsunuz? Yarınki maça aslında Atilla Karaoğlan'ın atanacağı ama son anda değiştirildiği söyleniyor. Böyle bir bilginiz var mı?

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

"Ali Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem. Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyunculara sempatik davranayım, kibar olayım derken gereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensiz bir izlenim bırakıyor.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Ayrıca baskı altında kalınca da zaman zaman kontrolü kaybedebiliyor. MHK'nin yerinde olsaydım asla Ali Şansalan'ı vermezdim.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Peki kimi verirdim diye sorarsanız, battı balık yan gider teorisinden hareketle tabii ki Halil Umut Meler'i verirdim. Bu sezon boyu neredeyse tüm derbileri o yönetti.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Zaten Halil Umut Meler'in arka arkaya derbiler yönetmesi Türkiye'de güçlü hakem zafiyetini ortaya koyuyor. Madem bu kadar derbiyi Halil'e yönettirdiniz, yarınki derbiyi de ona yönettirebilirsiniz. Bir aksilik olduğunda da 'Türkiye'nin bir numarasını verdik. Şimdiye kadarki derbilerde genelde başarılıydı' diyebilirdiniz.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Ali Şansalan ile ilgili sosyal medyada birçok dedikodu dolaşıyor. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Sözüm ona Beşiktaş istedi ya da G.Saray istedi diye…

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Gerçek olup olmadığı belli olmayan söylentiler dolaşıyor. Söylentiler bile hakemi, futbolcuları, taraftarı provoke edebilir. Bekleyip göreceğiz.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Beşiktaş'ın yaptığı "Hakemi değiştirebilirsiniz" açıklaması, spekülasyonun da spekülasyonu. Tabii ki hakem değişmeyecek.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Beşiktaş, Ali Şansalan'ı baskı altında tutmak istiyor. Yaşananların özeti şudur; bel altı ve rezil bir oyun oynanıyor.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

"MELER'İ VERSEYDİNİZ HERKES RAHATLARDI"

Atilla Karaoğlan konusunda benim bir bilgim yok. Karaoğlan mıydı da değişti bilemem. Benim bildiğim şu; MHK'nin yerinde olsaydım kesinlikle Meler'i bu maça atardım çünkü bundan sonra bir derbi kaldı. O da ligin son haftası G.Saray-F.Bahçe maçı.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Zaten bu maçı hiçbir şekilde Meler'e veremiyorsunuz. Zira o tarihte Meler Türkiye'de değil. Verseydiniz Meler'i, herkesi rahatlatsaydınız."

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde kulüp başkanlarının Riva ziyaretlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Kapalı kapılar ardında Türk futbolunda çok büyük iğrençlikler döndüğünü biliyorum dersem yalan söylemiş olurum ama hissediyorum. İspat edemem ama yemin edebilirim. Tüm kabahat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Bütün bu işlere yol veriyor. Manasız tarihlerde çok anlamsız görüşmeler yapıyor."

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