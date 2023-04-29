Ahmet Çakar'dan çarpıcı Ali Şansalan yorumu! "Ben olsam kesinlikle..."

"MELER'İ VERSEYDİNİZ HERKES RAHATLARDI"

Atilla Karaoğlan konusunda benim bir bilgim yok. Karaoğlan mıydı da değişti bilemem. Benim bildiğim şu; MHK'nin yerinde olsaydım kesinlikle Meler'i bu maça atardım çünkü bundan sonra bir derbi kaldı. O da ligin son haftası G.Saray-F.Bahçe maçı.