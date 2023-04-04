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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla taraftarları kendisine hayran bırakan Nathan Redmond hakkında flaş karar verildi. İşte futbolcu ile ilgili yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

Beşiktaş'ın Kadıköy'de aldığı 4-2'lik Fenerbahçe galibiyeti büyük bir sevinç yaratırken, gözler gecenin kahramanı Nathan Redmond'a çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

Unutulmaz derbiler arasına giren mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 3 asist 1 de gol kaydederek maça damgasını vurdu. Kiralık anlaşması sezon sonunda sona erecek olan Redmond, İngiliz ekibi Southampton'la olan sözleşmesinin de sonuna geliyor ve sezon sonu boşa çıkıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli İngiliz oyuncu Nathan Redmond'un sezon sonu yeni bir sözleşme verilerek takımda tutulmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili olarak "Redmond bizim oyuncumuz, sözleşme yenilemek için görüşmelere başladık. Biz kendisini takımda tutmak istiyoruz. Şu an için olumlu ya da olumsuz bir gelişme yok. Görüşmeler sürüyor. Anlaşırsak Redmond ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

JORGE JESUS İSTEMEMİŞTİ!

İngiliz The Athletic'te 6 Eylül 2022 tarihli haberinde "Southampton, 28 yaşındaki Redmond'u satmaya karar verdiğinde, Üç Türk Süper Lig kulübü transfer dönemi sona ermeden teklifte bulundu" haberini yapmıştı. David Ornstein imzalı haberde, üç Türk takımının Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Ssaray olduğu iddia edilirken; Redmond için F.Bahçe'yi devreden çıkaran ise teknik direktör Jesus olduğu belirtildi.

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