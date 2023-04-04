TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı! Yönetim taraftarı dinleyecek

Beşiktaş'ın Kadıköy'de aldığı 4-2'lik Fenerbahçe galibiyeti büyük bir sevinç yaratırken, gözler gecenin kahramanı Nathan Redmond'a çevrildi.
Unutulmaz derbiler arasına giren mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 3 asist 1 de gol kaydederek maça damgasını vurdu. Kiralık anlaşması sezon sonunda sona erecek olan Redmond, İngiliz ekibi Southampton'la olan sözleşmesinin de sonuna geliyor ve sezon sonu boşa çıkıyor.
TARAFTAR 'KALSIN' DİYOR
Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli İngiliz oyuncu Nathan Redmond'un sezon sonu yeni bir sözleşme verilerek takımda tutulmasını istiyor.