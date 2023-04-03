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Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus dev derbiyi değerlendirirken, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıyı ve hakem Halil Umut Meler'in performansını da yorumladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 09:06
Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi. İşte Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yazısı...

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Maçın genelinde Halil Umut Meler'in sarı kart ve faul kararlarında tutarsızlık vardı. F.Bahçe lehine verdiği ilk penaltı yanlıştı. Osayi'ye Beşiktaş ceza sahasında Masuaku ile girdiği mücadele sonrası 'aldatma' gerekçesiyle verdiği sarı kart daha da yanlıştı.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Arda Güler'in düşürülmesi eğer penaltı ise bu pozisyondaki sarı kart kararını gözden geçirmesi gerekir. Evet, penaltı değil, fakat sarı kart da değil, Aboubakar'ın Fenerbahçe taraftarı ile iletişiminde hakemlik otoritesi anlamında zafiyet gösterdi. İlk yarıda tam 25 kez faul düdüğü çaldı.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

İKİNCİ PENALTI DOĞRU

Welinton'un Valencia'yı düşürüşü sonrası verdiği penaltı ve ikinci sarıdan kırmızı kart kararı doğru.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Szalai-Aboubakar pozisyonu Osayi-Masuaku mücadelesi gibi penaltı değil ama aldatma da değil; devam kararı doğru.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Bu sezon derbilerde tulum çıkaran iki hakem Halil Umut Meler ve Alper Ulusoy. Biri sahada, diğeri VAR'da kader birliği yapan bu ikilinin, kendi ailelerinden herhangi biriyle bile bu kadar göbek bağları yoktur!

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Meler manuel atanınca Ulusoy da otomatikman atanmış oldular. Şu hakem kadrosundan Meler ile Ulusoy'u alırsanız, geriye ne kalır bilinmez ama diğer taraftan Alper Çetin'in hiçbir Süper Lig maçında düdük çalmadan bu derbiye AVAR olarak atanması çok ilginçti.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Evet, klasik bir derbi mücadelesi olsa da, önceki günkü Galatasaray-Adana Demirspor maçının sonucuna göre her iki takımın gerek futbolcu gerekse taraftar nezdinde mantalite ve psikolojik olarak daha farklı bakacağı bir müsabakaydı. Zajc, Crespo ve İsmail'i kulübede bırakan Jesus'un ilk 11'deki tercihleri Arda, Mert Hakan ve Pedro oldu.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş 11'inde ise sürpriz yoktu. Mert Hakan, takımı ateşleme adına yapılmış bir tercih gibiydi. Fenerbahçe maça istediği gibi başladı. 8. dakikada Arda'nın gole yaklaştığı pozisyondan sonra Beşiktaş, üçüncü bölgede baskı kurarak dengeyi sağlamaya çalıştı.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Bu arada Tayyip Talha'nın sakatlanıp çıkması ve Welinton'un oyuna girmesi, Beşiktaş adına kötü gidişatın başlangıcı oldu. Jorge Jesus üçlü, Şenol Güneş dörtlü defansla oyuna başladı.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

İlk yarıda kör dövüşünden farksız, bol faullü (25) bir mücadele vardı. Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe taraftarıyla iletişimi maça renk getirdi ve hakem Halil Umut Meler'in çaldığı ilk penaltı buna katkıda bulundu.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

İlk devrenin son 15 dakikasında maç iyice hareketlendi ve kora kor mücadeleye sahne oldu. 25. dakikadan sonra sahada Arda'nın futbol resitali vardı ama verilen penaltıdaki penaltı beklentisi ve isteği bu resitale gölge düşürdü.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Son dakikalarda atılan karşılıklı gollerle maç 4-2 bitti. Bol gollü ve ilginç bir derbi oldu. Bu maçın skoru öncelikle lider G.Saray'a yaradı.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

F.Bahçe ile aradaki farkı tekrar açtı. Bu skor aynı zamanda Beşiktaş'ın ligden çekilen Gaziantep ve Hatay'ın oynayacağı rakiplere 3'er puan verilmesi karararıyla ilgili TFF'ye daha çok baskı yapmasını sağlayacaktır.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

2. yarı futbolda nadiren izlenecek bir senaryoya şahit olduk. Bu senaryoya katkıda bulunan farklı aktörler vardı. Henüz ilk dakikalarda Beşiktaş 10 kişi kalıp, F.Bahçe penaltı kazanınca hemen herkes "Filmin sonu geldi" diye düşündü.

Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Ancak tam tersi oldu, film yeniden başlamıştı! Penaltıyı kaçıran Valencia ile 3 asist, 1 gol üreten Redmond, 2 gol atan Cenk ve kritik kurtarışlar yapan Mert sadece ikinci yarıya değil, derbiye damgalarını vurdular.

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