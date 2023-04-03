Fırat Aydınus Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı

Evet, klasik bir derbi mücadelesi olsa da, önceki günkü Galatasaray-Adana Demirspor maçının sonucuna göre her iki takımın gerek futbolcu gerekse taraftar nezdinde mantalite ve psikolojik olarak daha farklı bakacağı bir müsabakaydı. Zajc, Crespo ve İsmail'i kulübede bırakan Jesus'un ilk 11'deki tercihleri Arda, Mert Hakan ve Pedro oldu.

