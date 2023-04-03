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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, Arthur Masuaku için geri sayıma geçildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 09:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

Siyah-beyazlı takım, ezeli rakibini 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinde, "25 maçta ilk 11'de forma giyerse 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla ligde 24. karşılaşmasını oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku için 1 maç kaldı!

Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen Masuaku, çıktığı 11 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

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