Kirli kumpas

Beşiktaş Kulübü, TFF ve Başkan Mehmet Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hak ve adalet arayışımızı görmezden, adalet çağrılarımızı duymazdan gelmeye devam etmektedir. Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi'yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz.

Hak aramak, adaletin peşinde koşmak, ağlama, sızlama, ortamı germe ve kamuoyunu meşgul etmek değil bilakis şerefli bir mücadeledir. Büyükekşi'nin açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz.

Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği'nde çekimser kalan kulüpleri sanki olumsuz bir görüşte bulunmuşlar gibi lanse etmeye çalışması; kendisinin bu konudan ne kadar uzak ve yanlı olduğunun, olayları ve görüşleri yanlış yorumladığının ve konuyu oldu bittiye getirme düşüncesinde olduğunun açık bir tezahürüdür.

Büyükekşi'nin çekimser kulüpleri, almış oldukları kararın destekçileriymiş gibi göstermeye çalışması tamamen bir algı operasyonudur. TFF Başkanı'nın yapmaya çalıştığı algı operasyonunda ifade ettiği gibi 11'e 6 şeklinde sonuçlanan bir oylama söz konusu değildir. TFF Başkanı Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni bir şekilde beyan etmiştir.

Çekimser kalan kulüpleri mevcut uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermişler gibi lanse etmek, TFF Başkanı Büyükekşi'nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Böyle bir oylamadan bu sonucu çıkarabilmeyi de ancak ve ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başarabilir.

Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın. Adaletiniz nerede, eşitlik ilkeniz nerede? Hak, hukuk ve adalet yolundaki talebimizi yokmuş gibi görmenize ve göstermenize asla izin vermeyeceğiz.



VAR KAYITLARINI ACIKLAYIN



22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, F.Bahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz F.Bahçe'nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir. TFF'nin yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.



DERBİDE OPERASYON



F.Bahçe-Beşiktaş maçında kulübümüzün haklı talebini anlamsız kılmayı amaçlayan bir operasyon yürütülmek istenmiştir. Manuel bir zekanın ürünü olarak derbide maçında görev alan orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy, verdikleri ve vermedikleri kararlarla futbolcularımızın ve teknik heyetimizin emeklerini gasp etmeyi, takımımızı şampiyonluk yarışının dışına iterek Kulübümüzün adalet isteğini gündemden düşürmeyi amaçlayan çirkin bir oyunun piyonları olmuşlardır. Futbolcularımız, Kulübümüze karşı kurulan kirli kumpasa en güzel cevabı sahada sergiledikleri muhteşem futbol sonucu almış oldukları tertemiz galibiyetle vermişlerdir.