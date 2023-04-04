Güneşli Günler

Pazar akşamı Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, siyahbeyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor. 12'nci hafta sonunda Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, üst üste aldığı puanlarla lig yarışında varlığını hissettirmeye başladı. Lider G.Saray'la arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlı ekip, F.Bahçe karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı.



İKİ SERİ YAKALADILAR



Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste kazandığı maçlarla galibiyet serileri oluşturmayı başardı. Valerien Ismael döneminde sadece 3 maç üst üste kazanabilen Beşiktaş, Güneş'le birlikte ilk serisinde peş peşe 5 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar A. Demirspor, Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve Alanyaspor'u mağlup ederken; ardından A.Gücü, Başakşehir, İstanbulspor ve F.Bahçe'yi yenerek ikinci serisinde art arda 4 galibiyete ulaştı.



İLKLERİ YAŞADI



Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde daha önce elde edemediği galibiyetlere de imza attı. 2015-19 arasında Başakşehir ve F.Bahçe'yi deplasmanda hiç mağlup edemeyen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bu iki zorlu deplasmandan 3'er puanla çıkmayı başardı. F.Bahçe'ye daha önce 5 kez konuk olan Güneş, 3 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, 4 kez konuk olduğu Başakşehir'e de 3 kez yenilmiş, 1 kez de berabere kalmıştı.