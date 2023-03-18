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Beşiktaş İstanbulspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çalıyor. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçının haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 19:20
Beşiktaş İstanbulspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede çıkışını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet arıyor. Beşiktaş-İstanbulspor maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze.

SÜPER LİG'DE 48. RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSTANBULSPOR'DA 6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamıyor. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

KARTAL BU SEZON EVİNDE TEK MAÇ KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park'taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

ALİ ŞANSALAN YÖNETİYOR

Beşiktaş ile İstanbulspor arasındaki müsabakada Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem.

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