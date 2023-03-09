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N'Koudou gitmeli

Şenol Güneş: N’Koudou’ya “Hadi sen git” diyemeyiz ancak artık kadro dışında kalacak. Sezon sonu da yollarımız ayrılır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
N'Koudou gitmeli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye'de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdaki bazı oyuncuların performanslarının çok yetersiz olduğunu belirten tecrübeli teknik adam Kevin N'Koudou için "Biz artık 11'e 11 bir kadro oluşturacağız. Onun dışında kalanlar gidecek. N'Koudou'ya 'Hadi sen git' diyemeyiz belki ama gitmesinin herkes için iyi olacağını düşünüyorduk. Ama olmadı! Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar. Sene sonunda devam etmeyeceğimiz görünüyor. Artık bir katkı beklemiyoruz. Bu hafta kadroda yoktu, gelecek hafta da olmayacağı görünüyor. Dışarda kalan oyuncular eğer iyi oynarsa kadroya girebilir" ifadelerini kullandı.


BERKAY, DE SOUZA TARZI


Ben göreve gelmeden önce de Souza takımın çok büyük bir değeriydi. Burada kalması da doğru değil. Kalsa da oynayamayacaktı. Çünkü sakattı. Temaslı oyunda oynayamayacak durumdaydı. Genç oyuncu Berkay'ın, Souza tarzı bir oyuncu olacağını düşünüyorum.


YABANCILIK ÇEKMEDİLER


Yeni gelen tüm oyuncular yabancılık çekmedi. Sezon başında gelen oyuncularda hala sıkıntı çekiyorsak onlar için iyi düşünmemiz gerekiyor. Verimi göremezsem oyuncuyu oynatamam. Şampiyonluk için her şeyi söyleyebilecek güçlü bir kadro oluşturmak lazım. Bunu yaptığımız anda sisteme uyarız.


PLAY-OFF KARARI ORTAK ALINMALI


PLAY-OFF, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ortak karar alınması lazım. Ne karar alınırsa saygı duyarız ama alınacak kararlar geleceği de etkileyebilir. Çok fazla dağınıklık oldu.


CENK KALABİLİR, AMA GİDEBİLİR DE


Cenk Tosun konusuna yönetim karar verir. Resmi olarak bilmiyorum ama Cenk bizim oyuncumuz. Kalmak istediğini biliyorum, kulübün de tutmak istediğini biliyorum. Ama olağanüstü bir durum varsa o zaman konuşulacak bir şey yok. Cenk'i de, kulübü de mağdur etmeyiz. İkisi iyi niyetliyse bir noktada buluşurlar.


ŞENOL GÜNEŞ: DOĞRU YOLDAYIZ


Üç tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme, A.Gücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var. Takımın iyi oyuncu eksikliği var. Bu bağlamda arayışlarımız var.

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