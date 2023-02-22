Sonuna kadar savaşacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Milli yıldız, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtirken, "Hepimizin gönlü de, kalbi de depremzede vatandaşlarımızla birlikte. Elbette her şeyden önemlisi, onların sağlığı ve mutluluğu. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecek. Bireysel olarak da, kulüp olarak da tüm imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Kartal'ın golcüsü sözlerine şöyle devam etti:

HİÇ KOLAY OLMAYACAK

"Bir yandan gözümüz-kulağımız deprem bölgesinde olurken, diğer yandan da işimize devam ediyoruz. Pazar günü oynayacağımız erteleme maçımızla birlikte yeniden yeşil sahaya çıkacağız. Hiç kimse için kolay olmayacağını biliyoruz ama Türk insanı olarak bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Beşiktaş olarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için tüm gücümüzle mücadele ederek, taraftarlarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü de kullanarak yaşadığımız zor günleri geride bırakmak istiyoruz. Bedenimiz sahada, gönlümüz ise depremzede vatandaşlarımızla birlikte olacak."

ELİNİZ BOŞ GELMEYİN

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Tosun Paşa, tüm Beşiktaşlıları Antalyaspor maçına çağırdı. Cenk, "Bu maçta birlikte yeniden taraftarımızla bir araya gelmeyi çok arzuluyoruz. Maça gelen herkes, depremzede çocuklarımıza oyuncak, atkı ve bere getirmeyi unutmasın. Biz sahada mücadele ederken, minik kardeşlerimiz de bizlerden gidecek hediyelerle bir an bile olsun tebessüm edebilsin. Beşiktaş taraftarı, bu konuda da ne kadar duyarlı olduğunu herkese bir kez daha gösterecektir" ifadelerini kullandı.