Dayanışma zamanı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar, depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olduklarını ifade etti. Deprem felaketinden etkilenen Beşiktaş taraftarı Semih'e imzalı formasını gönderen ve moral veren Aboubakar, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Herkesi çok fazla etkileyen zor zamanlardan geçiyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Biz de bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih'e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum, görüşmek dileğiyle"