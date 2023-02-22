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Onur, Beşiktaş’ın evladı!

Beşiktaşlı yönetici Cenk Sürmen, “Biz konumuzda, süreçte ve ilerleyişinde de kesinlikle haklıyız. Onur kardeşimiz Beşiktaş’ın çocuğu olarak çıkacak ve oynayacak” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Onur, Beşiktaş’ın evladı!

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Onur Bulut'u transferiyle ilgili yaşananlar için yönetici Cenk Sürmen, önemli açıklamalarda bulundu. Sürmen konunun yargıya taşındığını ve bir daha kendilerine cevap hakkı doğmamasını umduğunu belirterek, "Konuşurken bile eriniyorum. Ben konuşacağım, beyefendi konuşacak bu süreç devam edecek. Bir tweet attı, yanlış buldum ve cevap verdim kendisine. Burada bırakıyorum tekrar cevap hakkımın doğmamasını ümit ediyorum. Konu yargıya taşınmış, biz konumuzda haklıyız, süreçte haklıyız, ilerleyişinde haklıyız. Menajeri de açıkladı, Onur kardeşimiz de açıkladı" diye konuştu. Onur Bulut'un tüm haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Beşiktaş yöneticisi Sürmen sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş'ın çocuğu olarak Onur kardeşimiz çıkacak oynayacak. Biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisi de bizi tercih ettiği için burada. Beşiktaş'ın evladı oldu artık. Biz onun için elimizden geleni yaparız. Evlatlarımızın hiçbirini de bırakmayız."

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