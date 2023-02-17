Haberler Beşiktaş Valeri’yi vermediler

Valeri’yi vermediler

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Valeri için kötü haber geldi. Sao Paulo’nun Welington için verdiği olumsuz cevaptan sonra siyah-beyazlılar, Valeri için de Cremonese’den beklediği cevabı alamadı. Cremonese Sportif Direktörü Simone Giacchetta, Beşiktaş’a Emanuele Valeri için olumsuz cevap verdi. TMW’nin habering öresportif direktör Giacchetta, sol bek oyuncularının transferinin şu anda mümkün olmadığını Beşiktaş’a ileterek görüşme başlatma talebini geri çevirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Valeri’yi vermediler
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Valeri için kötü haber geldi. Sao Paulo'nun Welington için verdiği olumsuz cevaptan sonra siyah-beyazlılar, Valeri için de Cremonese'den beklediği cevabı alamadı. Cremonese Sportif Direktörü Simone Giacchetta, Beşiktaş'a Emanuele Valeri için olumsuz cevap verdi. TMW'nin habering öresportif direktör Giacchetta, sol bek oyuncularının transferinin şu anda mümkün olmadığını Beşiktaş'a ileterek görüşme başlatma talebini geri çevirdi.
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