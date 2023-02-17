Valeri’yi vermediler

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Valeri için kötü haber geldi. Sao Paulo’nun Welington için verdiği olumsuz cevaptan sonra siyah-beyazlılar, Valeri için de Cremonese’den beklediği cevabı alamadı. Cremonese Sportif Direktörü Simone Giacchetta, Beşiktaş’a Emanuele Valeri için olumsuz cevap verdi. TMW’nin habering öresportif direktör Giacchetta, sol bek oyuncularının transferinin şu anda mümkün olmadığını Beşiktaş’a ileterek görüşme başlatma talebini geri çevirdi.
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Valeri için kötü haber geldi. Sao Paulo'nun Welington için verdiği olumsuz cevaptan sonra siyah-beyazlılar, Valeri için de Cremonese'den beklediği cevabı alamadı. Cremonese Sportif Direktörü Simone Giacchetta, Beşiktaş'a Emanuele Valeri için olumsuz cevap verdi. TMW'nin habering öresportif direktör Giacchetta, sol bek oyuncularının transferinin şu anda mümkün olmadığını Beşiktaş'a ileterek görüşme başlatma talebini geri çevirdi.