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Beşiktaş depremzedeler için çadır kent kurdu

Beşiktaş Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar görenler için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çadır kent projesi başlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:53
Beşiktaş depremzedeler için çadır kent kurdu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projede kullanılacak ısı yalıtımlı çadırlar, tırlarla deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada, çadır kentlerin Kahramanmaraş ve Hatay'da tamamlandığı, Adıyaman'dakinin ise kurulum işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Çocuk oyun alanı, mescit ve yemekhanenin yer aldığı çadır kentlerin depolarında bulunan; gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, depremzede vatandaşların kullanımına sunulacak.

Çadır kentlerde elektrik için 3,5 tonluk jeneratör, kesintisiz şebeke suyu için 1 adet hidroforun yanı sıra, 5 bin litre su deposu, tuvaletler, priz, el feneri ve ampulden oluşan aydınlatma setleri, elektrikli ısıtıcılar ve yataklar bulunuyor.

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