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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Sol beke Iago hamlesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 Şubat'a kadar uzatılan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler sol bek transferine çevrildi. Son olarak Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Iago'nun transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:08
Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Sol beke Iago hamlesi

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi.

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Sol beke Iago hamlesi

Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Sol beke Iago hamlesi

İşte o haber...

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