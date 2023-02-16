Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Sol beke Iago hamlesi

Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.
Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.
Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı yönetim, gözünü sol bek transferine çevirdi.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı.
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi.
Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.
İşte o haber...