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Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Son dakika transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan ile ilgilendiği iddia edilmişti. Milli futbolcu, geleceğine ilişkin İngiliz basınına konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:51
Mert Kılıç
Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Yoğun bir ara transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ın, sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

27 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Hull Live'a konuşan milli futbolcu, "Söylentileri gördüm ama burada bir sözleşmem var.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Geldikten 6 ay sınra ayrılmak istemedim. Hull City ile bir sözleşmem var ve bu söylentiler hakkında yorum yapmam doğru değil çünkü ben bir Hull City oyuncusuyum.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Zamanı geldiğinde gitmemi isterlerse gidebilirim ama şimdilik burada bir sözleşmem var.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Hull City için oynamak ve sahip olduğum her şeyi Hull City'ye vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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