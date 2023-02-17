Gözü yaşlı ama GURURLUYUZ

Deprem dalgaları milletçe hepimizi kalbimizin tam orta yerinden vurduğu andan itibaren tarifi imkansız duygular yaşıyoruz. Bir yanda can kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan AFAD başta arama-kurtarma faaliyeti yapan aslan yürekliler, diğer yanda ilk saniyeden itibaren elinden gelen yardımı yapmak için çırpınan koca bir millet. Devletimizle, milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Çok büyük bir felaket karşısında (istisnalar hariç) milletçe kenetlendik, yardımlara, can kurtarmaya odaklandık. En son ulusal kanallarımızın ortak yayınında rekor bağışlar toplandı. Yaraları sarmak için çaba harcayan tüm güzel insanlardan Allah razı olsun. Rabbim ülkemizi ve tüm diğer ülkeleri böyle felaketlerin benzerinden, beterinden korusun



YARALAR SARILACAK



Bu yaralar da sarılacak elbet. Kötü gündür, gelip geçecek. Bir yandan da hayat devam ediyor, edecek, çünkü dünya dönüyor... Dolayısıyla ara verdiğimiz ligimiz ne olacak, merak konusu. TFF de öncelikle yardımlara odaklandığı için Süper Lig'le ilgili net bir karar almış değil. Adil, insanların vicdanını rahatsız etmeyecek bir kararla Gaziantepspor, Hatayspor ve Malatyaspor başta olmak üzere, deprem nedeniyle liglerine devam edemeyecek kulüplerimizin de haklarının korunacağına inanıyorum. Süper Lig'den çekildiklerini açıklayan kulüplerimizin bazı oyuncuları diğer kulüplere transfer oldu. Beşiktaş da, daha önce kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'in ardından Gaziantepspor'un yıldız oyuncusu Maxim'i renklerine bağladı.



HEPSİ DE KALİTELİ



Golcü, stoper, ön libero, sağ bek, 10 numara... Weghorst gidince ön taraf boşalmıştı, stoperde zaten ihtiyaç vardı, savunmanın sağında da sağlam bir alternatif şarttı. Yani nokta atışı transferler yapıldı diyebilirim. Alınan oyuncuların her biri kaliteli. Aboubakar, Hadziahmetoviç, Onur Bulut, Maxim zaten bilinen isimler. Omar Colley de Kartal'ın savunmadaki eksiğini tamamlayabilecek kalibrede. Hangisi, ne kadar uyum sağlar bunu şimdiden kestirmek zor. Ancak Beşiktaş'ta forma rekabetinin artık çok daha çetin olacağını söylemeliyim. Maxim'le birlikte Aboubakar'ın performansının da artması büyük ihtimaldir. Onur Bulut, haftalardır formsuz olan Roiser'den sonra ilaç gibi gelecektir, Hadziahmetoviç de Gedson'la birlikte orta alanda Şenol hocanın istediği dinamizmi yakalamasını sağlayacaktır.



KENETLENME VAKTİ



Beşiktaş'ın lig yarışında geri kaldığı malum ancak sezon bitince yenisinin başlayacağı da başka bir gerçek. Bu sezon en iyisini yapmaya çalışırken yeni sezona hazırlanmak da büyük bir kazanım olabilir. Transferlerin de (kiralıklar dahil) ona göre yapıldığını düşünüyorum. Evet bir yandan deprem yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan yavaş yavaş hayatın normalleşmesi için çaba harcamalıyız. Hepimize düşen ortak görev zor günlerde kenetlenmek ve el ele vermektir. Cumhuriyet'in 100. Yılında, emperyalizme kafa tutabilecek, savunma sanayi başta, hiçbir alanda kimseye muhtaç olmayacak daha güçlü bir Türkiye uğruna mücadele eden herkese selam olsun.