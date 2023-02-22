Bulut gerçekleri...

Bir futbolcu, Onur Bulut... Transfer hikayesi ise film gibi... Mealen şöyle... Yöneticiler genç futbolcuya, kendisine yapılan teklifler olduğunu ve giderken kulübüne de bonservis parası kazandırmasının iyi olacağını belirterek yeni bir sözleşme imzalaması gerektiğini söylerler. Genç oyuncu da giderken kulübüne para kazandırmak istemektedir, yeni sözleşmeye imza atmayı da kabul eder ama bir şart koyar; "Eğer 6 Şubat tarihine kadar benim de kabul edeceğim şartlarda her hangi bir kulüple anlaşamazsanız o tarihten sonra bir milyon Euro karşılığında bonservisimi vereceğinizi bana taahhüt etmelisiniz...? Özel protokol yapılır Yöneticiler kabul ederler. Buna göre üç yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak ve oyuncu ile kulüp arasında bir de protokol yapılacaktır. Protokole göre 6 Şubat tarihine kadar kulübün bonservis, oyuncunun da kendi alacağı rakam konusunda herhangi bir kulüple anlaşma sağlanamaz ise Onur Bulut bu tarihten sonra bir milyon Euro getirdiği takdirde istediği kulübe gidecektir. Anlaşma budur ve hem yeni sözleşme, hem de protokol, aynı gün, aynı odada, aynı anda, aynı kişiler tarafından imzalanır... Başkan da imzaladı Yöneticiler ve Onur Bulut birlikte hem yeni sözleşmeye, hem de protokole imza atarlar. Normali de budur zaten. Olay bitmiştir yani ama bitmez! Çünkü sözleşmeye daha sonradan ayrıca Başkan Ali Çamlı da imza atar! İşte hikayenin tuzak kokmaya başladığı yer de tam olarak burasıdır... Dikkat buyurun, Onur Bulut'un bundan haberi bile yoktur! Çünkü Onur yeni sözleşme ve protokol imzalarken Başkan orada yoktur, yöneticiler vardır ve imzaları da onlar atarlar... Kurnaz yöneticiler Sonradan yeni sözleşmeye imza atan Başkan Ali Çamlı, nedense protokolü imzalamaz! Oysa o sözleşme, o protokole uyulması kaydı, şartıyla imzalanmıştır ve Onur Bulut'a göre başkan da bunu bilmektedir. Sonrası malum. Kayserispor yönetimi, 6 Şubat tarihine kadar Onur Bulut'u istediği şartlarda herhangi bir kulübe satamayınca oyuncu da elindeki protokolün gereğini yaparak Beşiktaş'a imza atar. İmza yetkimiz yok! Özetle, Onur Bulut'un sözleşme imzalarken de, protokol yaparken de, Beşiktaş'a gelirken de tavrı net ve yasal! Peki Kayserispor yönetiminin yaptığı yasal ve etik midir, yoksa oyuncuya kurulan bir tuzak var mıdır işin içinde?.. TFF olayı inceledi ve ilk incelemeden sonra Onur'un Beşiktaş'a transferini onayladı. Kayserisporlu bazı yöneticiler de şimdi itiraf gibi açıklamalar yaparak, oyuncuya tuzak kurduklarını ima ediyorlar. Diyorlar ki, "Bizim imza yetkimiz yoktu ama imzaladık!? Pes!.. Hakikatten pes! Oyuncuyu kandırdıklarını açıklıyorlar resmen! Ayıp!... Yazık!... Günah!.. Ne gerek var tüm bunlara?... Futbol ailesini germenin, kime, ne faydası var! Kayserispor yarın yine Beşiktaş'a oyuncu satacak ya da alacak, ilişkileri içinden çıkılmaz hale getirerek kim, ne kazanabilir ki? Sevgili Ali Çamlı, Başkanlar, oyuncular gelip geçicidir... Kimse güvenmez Dün Kayserispor'un başında Berna hanım vardı, bugün siz varsınız, yarın bir başkası olur; yani kalıcı olan kulüplerdir, ilkelerdir. Lütfen atılan imzalara, ilkelere, protokollere saygı gösterelim. Aksi halde bundan sonra kimse, kimsenin atacağı imzaya, yapacağı protokole güvenmez. Böyle bir güvensizlik ortamı tüm kulüplere zarar verir ama Kayserispor da bundan payını alır. Kimsenin kulüplere böyle bir kötülük yapmaya hakkı yok. Lütfen sağduyu...