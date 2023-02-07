Gün bugündür...

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin başta yüreğimize ateş düştü. Büyük bir afet yaşıyoruz. Böyle zamanlarda her türlü hesabı bir yana bırakıp, birlik olmak, yapabileceğimiz ne varsa onu yapmak millet olmanın gereğidir. Rabbim kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet eylesin, yaralılarımıza şifa versin. Yüreklerine ateş düşen tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyorum. Allah benzerinden, beterinden saklasın. Ne olcak bu halimiz? Bir yandan yaşanan afet, diğer yandan devam eden hayat. Beşiktaşlılar merak ediyor, sosyal medya başta, bize ulaşabildikleri her yerde soruyorlar;

NE OLACAK HALİMİZ!?

Öncelikle kaldığımız yerden devam edelim Beşiktaşlılar da birlik olmalı ve sorunlara birlikte çözüm aramalı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de bu konuda öncülük yapmalı.

GÜNEŞ'TEN SON UYARI

Şenol hoca futbolcuların moral motivasyonlarını yüksek tutmak ve onları ulaşabilecek en iyi hedefe odaklamak için uğraşıyor. Bu konuda oyuncularla bir toplantı yaptı ve "Herkes Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Bundan sonra hata yapanın gözünün yaşına bakılmaz" dedi.

BİR HEDEF KOYMAK ŞART

Evet lig ikinciliği ya da Avrupa'ya tutunmak gibi bir hedefe yoğunlaşmak şart. Pes etmekle bir yere varmak mümkün değil. Dahası bugün pes edilirse gelecek sezon da kaybedilir ve camia kaos yaşar.

KAZANCI VE ISMAEL

Başkan Ahmet Nur Çebi sezon başında gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi ve Ceyhun Kazancı'yı büyük futbol alimi kabul edip teknik adam seçiminde ve transferlerde yapılan hatalara ortak oldu. Valerien İsmael ile kaybedilen zaman ve onun isteğiyle yapılan yanlış transferler Beşiktaş'ın bugün yaşadığı sorunların temelidir. Aslında derinlemesine bir analiz yaparsak Sergen Yalçın'la gelen şampiyonluğun ardından, ertesi gün hocaya imza attırmak varken iki ay oyalanıp ondan sonra mecburen anlaşmak zorunda kalmak hataların en büyüğüydü.

HATALAR ZİNCİRİ SÜRMESİN

Sergen Yalçın'ın motivasyonu bozuldu, zaman kaybedildi ve ardından Önder Karaveli, Valerien İsmael derken geçen sezonla birlikte bu sezon da kaybedildi. Aynı şey tekrarlanmasın diye çok dikkatli olmak gerek. Yarım yamalak takviyeler yapmak yerine gelecek sezona odaklanmak şart.

TARİH TEKERRÜR ETMESİN

Yukarıda anlattığım olaylardan ders alınmalı ki, tarih tekerrür etmesin. Beşiktaş yönetiminde istisnalar hariç tecrübeli isimler yok, medya sorumluları da daha önce bu işi yapmış kişiler değil. Yani birçok açıdan Beşiktaş kendi gücünü hissedecek ve hissettirecek durumda değil. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli ve kendi hatalarından ders almalı.

ÖNEMLİ OLAN KENETLENMEK

Yönetim planlama yaparken Şenol hoca da, yeni bir sayfa açıp gelecek sezon işine yarayacak oyunculara ağırlık vermeli kalan maçlarda. Beşiktaş büyük camia, her türlü sorunun altından kalkabilecek gücü var. Önemli olan kenetlenmek, birlik olmak. Gerisi çorap söküğü gibi gelecektir... K turga