Lig tekrar başlar

Lgin dengelerinin değişeceği haftalara yaklaşıyoruz. 23. haftadan itibaren lider Galatasaray'ın oynayacağı birbirinden zorlu maçlar var. Burada önemli olan Beşiktaş'ın bu haftaları galibiyet serisini sürdürerek geçmesidir. Galatasaray'ın Trabzonspor ve ardından deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçlarını geçmesi zor. 28. haftada bay kalacak ki aradaki maçlarının da hiçbirisi kolay değil. Buna karşılık Aboubakar ile yeni bir hava yakalayan Beşiktaş maç kazandıkça özgüvenini artırıyor, özgüveni arttıkça daha rahat maç kazanmaya başlıyor Aboubakar hem oynar hem oynatır demiştik. Cenk Tosun'un performansının nasıl arttığı ortada, keza Dele Alli de öyle. Şenol Güneş çok tecrübeli teknik adam. Elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanıp tüm futbolcuların performansını yükseltmeyi biliyor. Beşiktaş taraftarı da 12. adam olarak her maçta işini çok iyi yapıyor. Futbol bu hangi hesap tutar, hangisi tutmaz bilinmez ama Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdüğü takdirde 28. haftada lider olabilir. Bu gerçekleşirse arkası da gelir. Yani 28. haftada, "Kartal lider, bu lig bundan sonra böyle gider" diyebiliriz. Ghezzal'ın dönmesinin Kartal'ın gücüne güç katacağı aşikar. Ghezzal sağ kanadı usta sol ayağı ile bildiğimiz şekilde idare ederse Beşiktaş'ın farklı skorlarla ve iyi oynayarak kazandığı maçların sayısı artabilir. Uzatmayalım lig 23. haftadan itibaren tekrar başlayacak gibi görünüyor. Beşiktaş galibiyet serisini koruyabilirse 28. haftada zirveye kurulabilir. Beşiktaş'ın bunu yapacak kalitesi ve tecrübesi var. Orta sahaya bir takviye yapılması halinde o bölgedeki etkinlik daha da artacaktır. Josef de Souza da takıma katılınca, Beşiktaş orta sahası geçilmez olur.Aboubakar, Cenk, Ghezzal, Dele Alli, Gedson Fernandes, Josef, Redmond, N'Koudou, Saiss, Tayyip, Tayfur, Roiser gibi yıldızlara sahip olan Kara Kartal'ın kalitesi ligi taşımaya yeter.