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Turgay Demir

Turgay Demir

24 Ocak 2023 | Salı

Rosier’i yedirmezler

Sahada adalet dağıtması gereken hakem üç maymunu oynarsa; bazen futbolcular kendi adaletlerini kendileri sağlamaya çalışırlar ki, bu yanlıştır. Rosier böyle bir yanlışa düştü. Rakibi aleni şekilde dirsek atmasına rağmen hakem ve VAR uyuyunca Rosier öfkesine yenilip rakibine edep yerini gösterdi, yani edepsizlik yaptı. Fransız futbolcunun kırmızı kart görmesi doğal ancak bu kartla hakem işini yarım yapmış oldu, bu da unutulmamalı. Dahası kimse Rosier'e Pascal muamelesi yapıp Beşiktaş'ın yıldızını örselemeye kalkmasın. Buna kimse izin vermez, en başta camia izin vermez herkesin haberi ola... Aboubakar transferi, ligin dengelerini değiştirecek kadar önemli bir hamle oldu. Maç boyu baskı kurmasına rağmen ön tarafta yeterli etkinliği sağlayamadığı için gol atmakta zorlanan Beşiktaş artık böyle bir sorun yaşamayacaktır. Ön bölgede yapacağı presle rakip savunmaların dengesini bozacak olan Kara Boğa bulduğu üç pozisyondan birini de gol yapabilecek beceriye sahip. Üçüncü bölgede baskı uygulayıp atak sonlandıran, daha kolay gol atan bir Beşiktaş geliyor diyebiliriz. Aboubakar etkisiyle Redmond, Gedson, Salih, Josef, Muleka ve Dele Alli'nin de performanslarının artmasını bekliyorum. Rakip ceza sahası civarında kasırga gibi hasar yapması muhtemelen olan Kamerunlu'nun etrafını da hareketlendirmesi sürpriz olmaz. Redmond'un performansının yükselmeye başladığı aşikar. Şimdi asıl mesele Ghezzal'ın ne zaman döneceğidir. Ligin en kritik haftalarına girildiğinde Kartal, Aboubakar'ın yanına bir de Ghezzal'ı katabilirse işte o zaman işin şekli çok değişir. Beşiktaşlılar puan hesabı falan yapmasın. Galatasaray ligin kalanında yeteri kadar puan kaybedecektir. Antalya maçında ne kadar zorlandıkları ortada. Burada önemli olan Beşiktaş'ın kazanarak gitmesi. Kartal seriyi sürdürürse Antalyaspor'la oynayacağı eksik maçını tamamladığında lider olabilir. İş oralara geldiğinde Şenol Güneş tecrübesi devreye girer ve Kartal ipi göğüsleyebilir. Biliyorum bazıları şimdi bu düşünceye hayal diyorlardır, zamanı gelince, hangisi hayal, hangisi gerçek herkes görür. Yeter ki Beşiktaş kazanarak devam etsin.

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