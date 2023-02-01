Küs müsünüz!? ava ayaz mı, ayaz ellerim

Hava ayaz mı, ayaz ellerim ceplerimde! Beşiktaşlı futbolcuları izlerken bu şarkı geldi aklıma, sanki elleri ceplerinde oynadılar. İkili mücadele kazanmak yok, bitirici vuruş hak getire…

Karagümrük daha iyi motive olmuş. Beşiktaş'ın pas istasyonlarına baskı yaparken kaptıkları toplarla da ok gibi rakip sahaya fırladılar. Gedson, Dele Alli, Tayfur üçlüsünden bir tek Tayfur hareketliydi, boş alan kapatmaya çalıştı, çırpındı, durdu. Dele Alli gayretli olsa da doğru dokunuşlar yapamadı.

Gedson yalnız kaldı. Demek ki, Salih ya da Josef şart onun yanına. Roiser hep kaçak döğüştü, Masuaku döküldü.. Tayyip ilk kez kötüydü. Mert ve Welinton savunmada ayakta kalan ikiliydi.

Beşiktaş o kadar kötü bir ilk yarı oynadı ki, Aboubakar'ın ayağına bir kez top geldi. Şenol hoca bu nedenle ikinci yarıya başlarken Aboubakar'ı çıkarıp Saiss'i aldı.

Bana göre ikinci yarıya başlarken orta saha Kerem Atakan Kesgin gibi dinamik bir oyuncuyla takviye edilmeli ve Aboubakar da sahada kalmalıydı bence. Beşiktaş kötü oynadı bu aşikar ama bazen kötü oynarken de kazanmayı bilmelisiniz. Üstelik Cenk Tosun'un golüyle maçı kolaylamışlardı. İlk 45'te olduğu gibi ikinci yarıda da savunma arkasına bir çok oyuncu kaçırınca golün geleceği belliydi. Nitekim öyle de oldu.

Beş haftadır kazanarak devam eden Kartal'ın Karagümrük'e takılması benim adıma sürpriz oldu. Aboubakar'ın çok etkili olacağı bir maç beklediğimi söylemeliyim. Öyle olmadı. Beşiktaşlı oyuncular birbirlerinden inanılmaz uzak oynadılar, adeta küs gibiydiler.

Böyle olunca önde kurgulanan baskı da eksik kaldı, savunmadaki yardımlaşmalar da. Doğrusu