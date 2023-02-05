The end!

Beşiktaş için harç bitti, yapı paydos. Sezon başında Ceyhun Kazancı'nın yaptığı, Masuaku, Dele Alli, Redmond transferlerine ve keşfettiği Valerien'e güvenip harcanan zamana yazık! Karagümrük ve Sivas maçlarının zor olacağı zaten belliydi. Soğuk hava, bomboş bir stat (Atatürk Olimpiyat), yine soğuk hava, bozuk zeminli bir stat (4 Eylül) yani her şeyden önce şartlar zordu. Böyle maçlarda kariyerine değil yüreğine bakıp oyuncu seçmek gerek. Şenol hoca öyle yapmadı. Canı sağ olsun. Beşiktaş, Sivas'ta öyle ya da böyle kazanmalıydı. Kazanmak şöyle dursun mücadele bile etmedi Siyah-Beyazlı oyuncular.

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Deli danalar gibi ortalıkta dolaşan bir N'Koudou… Pozisif oyuna hiç katkısı olmayan ve bir an önce gol atarım umuduyla Aboubakar'ı da bozan bir Cenk Tosun… İki metre yanına pas veremeyen Masuaku… Ayağında top tutamayan Necip… Boş pozisyonda koşu yapan arkadaşı varken topu önünde kale duvarı gibi dikilen rakibe nişanlayan Rosier… Hepsi birbirinden beterdi. Mert Günok olmasa skor daha farklı olurdu. Hepi, topu on dakikalık bir süreyi çıkarsak Ali Şaşal'ın formasının ütüsü dahi bozulmazdı! Diyeceksiniz ki Sivas çok mu iyi oynadı, hayır! Ama en azından mücadele ettiler. Yeni transferleri Samuel Saiz ve Jordy Caicedo çok iş yapacaklar gibi. Saiz'in attığı golde de asisti Caicedo yaptı zaten. 32 yaşındaki Saiz futbola yeni başlamış gibi heyecanlı, istekliydi. Redmond ve Dele Alli bu oyuncuyu iyi izlesinler, belki biraz utanırlar. Bu arada inanılmaz kolay faul çalıp kesintisiz beş dakika mücadeleye bile izin vermeyen Zorbay Küçük, futbolumuzun neden bu halde olduğunun da kanıtı gibiydi.