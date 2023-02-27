Çocuklar için!

Deprem bölgesinde kaç çocuk izleyebildi bilmiyorum, keşke şu maç, o illerimizde şifresiz yayımlansaydı. Çocuklar o muhteşem görüntüleri izleseler çok daha güzel olurdu. Her neyse, yüreğine sağlık bu görüntüyü oluşturan herkesin; çocuklar geleceğimizdir..! Duygu yüklüydüm, ben maçın havasına giremedim, sanırım futbolcular da aynı şeyi yaşadılar.

Kötü bir maç oldu. Oyun çok geniş alana yayıldı, kimse, kimseye baskı uygulamadı, tesadüfler dışında gol beklemiyordum açıkçası. Bununla birlikte kaleciyi yatırdıktan sonra topu kucağına atmasını da Tosun Paşa'dan beklemiyordum. Canı sağ olsun. Penaltı demişken kaleci topa vurulmadan çizgiyi terk etti sanki, belki de yanılıyorumdur bilem ama VAR kontrolü neden yapılmadı ki!?

Beşiktaş'ta bugüne kadar pek beğenmediğimiz Redmond sahanın en iyisiydi, varın gerisini siz düşünün. Biraz da Sais ayakta durdu, sonradan giren Kerem, genç Semih de gayretliydi. Diğerleri benim gibiydi, maçın havasına bir türlü giremediler. Ghezzal'ı izleyecektim asıl niyetim buydu, o da nasip olmadı, ısınırken sakatlandı. Vardır bunda da bir hayır… Sonucu çok önemli değildi bu maçın, en azından benim açımdan. Yaralı yüreklere merhem olmak, "Siz orada üşürseniz, biz burada donarız" demek, yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlatmak çok güzeldi. Beşiktaş için bu sezon bana göre zaten bitmişti, şimdi daha fazla bitmiş olmadı! Karagümrük ve Gaziantep maçlarındaki kayıplarla havlu atılmıştı zaten. Artık yeni oyuncularla, yeni sezona hazırlanmak gerek. Bunu yaparken Semih gibi gençleri de unutmamak şart.