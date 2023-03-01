UEFA kriterleri

Yüzyılın felaketiyle mücadele eden ülkemizde Beşiktaş taraftarının yaptığı "Çocuklar hep gülsün" organizasyonu dünya çapında ses getirdi. The Guardian'dan, Reuters'e, BBC'den ESPN'ye, Al Jazeera'ya, SKY Sport'a, Bloomberg'e kadar dünyanın tüm önemli haber kanalları çocuklar için yapılan organizasyonu, "Muhteşem" diye nitelediler. Gerçekten de muhteşemdi.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Keşke deprem bölgesinde maç şifresiz yayınlansa ve depremzede çocuklar da izleyebilselerdi o güzellikleri. Olsun, yine de çok güzeldi. Oyuncaklar havada uçuşurken, Ayten Alpman'ın sesinden 'BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM' şarkısını dinlemek rüya gibiydi vesselam. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız, milletçe kenetlenmek, yapabileceğimiz her ne varsa sonuna kadar yapmalıyız. Millet olmak budur. Bu uğurda çaba harcayan herkesten Allah razı olsun.

DUYGULAR MAÇIN ÖNÜNDE

Hep söylediğimiz gibi, bir yandan acıları paylaşırken diğer yandan devam eden hayatın gereğini yapacağız. Lig başladığına göre artık maçları da konuşmak durumundayız. Beşiktaş ve Antalyaspor maçında, duygu yüklü bir ortam olduğu için kimse pek motive olamadı sanıyorum. Dolayısıyla altın değerinde iki puan daha gitti. Beşiktaş'ın üst sıralarla ilgili bir hedefi olabilmesi için bundan sonra hiç puan kaybetmemesi gerek. TFF işin normalini yapar, Gaziantep ve Hatay'ın tüm maçlarını yok sayarsa hesaplar biraz farklılaşabilir aksi halde ligin ayarı bozulurken Beşiktaş için de tüm iyi ihtimaller ortadan kalkar.

ÇEBİ, KAZANCI'YA GÜVENDİ

Bu sezon bitti, gitti özetle. Bunun temel sebebi Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın kör gözün parmağına yaptığı hatalardır. Onca uyarımızı dikkate almayıp hayalperest İsmael'e güvendiler, sonuç ortada. Başkan Çebi, camiadaki tepkilerden çok rahatsız bunu biliyorum ama alışması lazım. Bu kadar hata yapan bir başkanı taraftar bağrına basmaz. Bile bile lades dedi Başkan Çebi... Valerien'le olmayacağı o kadar belliyken "Dur bakalım n'olcak" demeyi tercih etti. Kimseye kızmayacak, kendi düşen ağlamaz.

SAĞLAM TEMEL ŞART

Şimdi önemli olan Aboubakar, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha, Onur Bulut, Gedson, Ghezzal, Roiser, Cenk Tosun başta, yeni sezonda da kadroda olacak oyunculardan sağlam bir temel atmak ve yeni sezona hazırlanmak önemlidir. Amir ve Omar Colley gibi yeni transferler ne kadar uyum sağlarlarsa yeni sezonda temel taşlarından biri olma ihtimalleri o kadar artar. Maxim'in iyi bir performans göstermesi halinde yeni sezonda bonservisi de alınabilir. Redmond kıpırdıyor ama hala o bildiğimiz Redmond değil. Dele Alli'den ne köy olur, ne kasaba.

YENİ TREN YAKALANABİLİR

Çok fazla detaya girmeden geneler bir resim çizmeye çalıştım. Şenol hoca da muhtemelen aynı fotoğrafı görüyor ve buna göre davranacaktır. Asıl amaç yeni sezona hazırlanmak olmakla birlikte çok sıra dışı bir performans çizebilirse Beşiktaş kaçırdığı bazı trenleri yakalama şansı da olabilir.

TFF YANLIŞ YAPMAMALI

Bu anlamda TFF'nin hakkaniyetli, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun bir karar vermesi önemlidir. Bunu yapmadıkları takdirde kararları hep tartışma konusu olur. Tüm talimatlarını UEFA kriterlerine göre düzenleyen TFF'nin ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep ve Hatay konusunda UEFA kriterlerini uygulamazsa o tartışma sezon boyu devam eder, hatta TFF genel kurulunda bile en çok konuşulan konu olur. Biz yıllardır birilerini uyarsak da pek dinleyen olmuyor ve haklı çıktığımızda da bakışlarını kaçırıyorlar. Yine de pes etmek yok, uyarmaya devam; UEFA kriterlerini uygulayın, başınız ağarmasın.