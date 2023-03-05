Yeniden yapılanma

Tam 120 yıllık bir çınar Beşiktaş. Bu büyüklük çok önemli ve ağır sorumluk taşıyor. Sadece bir spor kulübü değil Beşiktaş, çok daha fazlası! Van'da üşüyen çocuklara atkı göndermek, son depremde ağlayan çocukları oyuncaklarla güldürmeye çalışmak; Kartal yüreklerin olmazsa olmazıdır. Bu büyük kulübün bu sezon çok erken hedefsiz kalması üzücü ama dünyanın sonu da değil. Bu noktada önemli olan bu sezon mantıklı bir hedefin peşinde koşmak ve gelecek sezona hazırlanmaktır. Şenol Güneş de bunun farkında ve büyük fotoğrafa göre davranıyor. Beşiktaş sağlam bir kadro iskeleti oluşturduktan sonra gelecek sezon bu kadroyu mutlaka ve mutlaka üç büyük yıldızla takviye etmek zorundadır.

ZORLU DÖNEM GELDİ

Bugün Ankaragücü ile oynanacak maç ve sonrasındaki fikstür Beşiktaş için zorlu sınavlarla dolu. Türk futbolundaki yabancı oranı dikkate alınarak, özellikle yerli oyuncuların daha çok kullanıldığı bir kadro iskeleti bu anlamda şarttır. Çünkü kadro derinliği her şeyden önce yerli oyuncusu kalitesine bağlıdır. Yabancıda sekiz alternatifiniz varken, yerli de sadece üç olduğuna göre; bu gerçeği bilerek davranmak önemlidir. Taraftar bu sezon alınan başarısız sonuçlardan dolayı öfkeli ve gergin. Dolayısıyla tepkisini de yönetime ve özellikle Başkan Çebi'ye yönlendiriyor. Bu süreçte soğukkanlı olmak ve doğru planlama yapmak çok önemli. Tüm camiaya naçizane tavsiyem de budur. Yarınları kurtarmak için bugün soğukkanlı olmak ve doğru hamleler yapmak şarttır.