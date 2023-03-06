Colley, Onur!

Beşiktaş, güle-oynaya kazanacağı maçta bir çuval pozisyonu harcayınca tek farkla yetindi. Takım baskı kurmuş ama ön tarafta iyi kullanamıyor ve elinde Maxim gibi bir oyuncu var. Böyle bir oyuncu son beş dakikaya kadar ne diye kenarda bekler? İnanılır gibi değil. Gerçekten... Cenk Tosun'un panik halinde sağa-sola koşturması ve ayağına gelen topların, ya önünde, ya arkasında kalması yakalanan pozisyonların heba olmasının en önemli nedeniydi. Aynı şekilde Redmond'un, ceza sahasına kadar fırtına gibi girmişken bom boş arkadaşlarına pas vermek yerine gereksiz denemeler yapması ya da çok bekleyip topu kaptırması farkın artmasını önledi. Beşiktaş'ın attıkları haricinde kaçırdığı beş net pozisyon var, Ankaragücü de üç net pozisyon buldu ve bir gol attı.

Bir büyük takım böyle dengesiz oynayamaz, oynamamalı. Beşiktaş Maxim'le başlasa ya da 2. yarı başında alsaydı çok daha iyi pas trafiği yapabilirdi Gedson-Amir- Maxim üçgeni Kartal'ı önde de arkada da rahatlatırdı bana göre. Öte yandan Siyah-Beyazlı oyuncuların kazanma iştahları, hırsları memnuniyet vericiydi. Yenilerden Omer Colley tam not aldı, Kayserispor'dan gelen Onur Bulut'un notu zaten tamdı!.. İkisi de harika oynadılar. Maxim'in kısa sürede ayak iç ve dışıyla verdiği paslar kalitesinin göstergesiydi. Bu oyuncu kesinlikle tahtaya ilk yazılacak isimlerden biri olmalı. Çünkü en çok böyle bir yeteneğe ihtiyacı var Beşiktaş'ın.. Sonuç olarak yeniler iyi, daha doğru tercihlerle yeni bir galibiyet serisi yakalamak mümkün.