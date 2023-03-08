Güneş doğacak

Beşiktaş yaşadığı maddi sorunlara rağmen, Aboubakar, Maxim, Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Kiralık olan Maxim dışındaki yenilerin hepsi Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu ve bu da oldukça önemli. Bu anlamda takıma yeni katılanların performansları gelecek sezonun Beşiktaş'ını kurgulamak adına kritik önem taşıyor. Maxim'in bonservisi mutlaka alınmalı. Takıma tam olarak uyum sağladığında neler yapabileceğini çok daha net göreceğiz. Malum, bu sezon Kartal'ın ciddi bir hedefi kalmamış gibi görünüyor, o nedenle, hesapsız-kitapsız sürekli kazanarak yürümeye çalışacak. Asıl hedef ise yeni sezona hazırlanmak.



SEYİR ZEVKİ VERDİLER



Ankaragücü maçında, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka gibi sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan oyuncuların yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar sahadaydı. Takımın kazanma iştahı arttı, Roiser'in yorgun ve bitkin hali yerine azimli, kararlı, iyi bir oyun aklına sahip Onur Bulut'u izlemek harikaydı. Omar Colley ona keza, bildiğin kusursuz fırtına. Nazar değmesin. Hadziahmetovic de büyük bir boşluk dolduracak. Son derece iyi şutları olan, direkt kaleye giden, duran topları da iyi kullanan Boşnak futbolcu Kartal'ın gücüne güç katacaktır. Aboubakar'ın bitiriciliği, Omar'ın savunmaya verdiği güven, Onur'un iki yönlü ve etkili oyunu, Maxim'in tekniği ile Gedson'un mücadele gücü bir araya geldiğinde, geride kalan tüm sezonu unutturacak harika bir Beşiktaş izleme şansı bulabiliriz. Mert Günok, Omar, Onur, Gedson, Hadziahmetovic, Maxim, Aboubakar yeni model Kartal'ın iskeletidir. Sezon sonuna kadar tam olarak uyum sağlayacaklarına kuşku yok. Transfer döneminde yapılacak iki-üç kupon oyuncu takviyesiyle Beşiktaş geleceğe daha bir umutla bakma şansı yakalayacaktır.



ÇITA YÜKSELTİLMELİ



Takım hedefsiz kalmışken yapılan takviyelerin doğru olması geleceği kurtarmak adına çok ama çok önemliydi. Çebi yönetimi bunu başardı. Şimdi tüm camianın motivasyonunu tekrar toparlamak ve lig sonuna kadar mümkünse kayıpsız gitmek ilk hedeftir. Bu başarıldığı takdirde Kartal muhtemelen yeni sezonda Avrupa'ya gider ve sonrası için de çıtayı yükseltmiş olur. Bu noktada her zamanki gibi taraftara da büyük görev düşüyor. Her maçta tribünleri doldurmak, bu oyunculara şampiyonluktan ne kadar uzak kaldıklarını unutturmak ve şampiyon olacaklarmış gibi motive etmek bir nevi yeni sezonun provasını yapmak olacaktır. Elbette Şenol hoca da çok dikkatli olmalı. Maxim başta, kalitesi yüksek oyuncuları daha çok kullanmalı, onlara güvenmeli. Yeniler birbirlerini uyum sağlayacaklar ise birlikte çok fazla oynamaları şart. Roiser başta eskiler şu ya da bu şekilde motivasyonlarını kaybettiler o zaman şimdi yeni bir şeyler söyleme zamanıdır. Güneş de bunu yapacak ve bulutların arasından yüzünü gösterecektir. Güneş tekrar doğacak, az kaldı...