Kara Boğa!

Kadroda istikrar önemli. Şenol Güneş Beşiktaş'ta bunu yapmaya çalışıyor. Başakşehir'de Emre hoca tam tersi, neredeyse her maçta, önceki haftaya göre beş-altı yeni oyuncu koyuyor ilk onbire. Bu da takım olma katsayısını düşürüyor elbet. Beşiktaş iyi başladığı oyunda Abobakar'ın şahsi becerisiyle öne geçti. Golden sonra Kartal frene basarken Başakşehir daha etkili oynadı. Taa ki Januzaj kırmızı kart görene kadar ki, bu haklı bir kırmızı karttı. Ayağı çimlere takılmış olsa da diğer ayağını rakibinin bileğine doğru uzatması net bir kırmızı karttı. Sayısal dengeler bozulunca Beşiktaş çok rahat pas yaptı. Başakşehir takımı da belli aralıklarla, önde baskı çabasına girse de bu çok etkili olamadı. Yapılan beş değişiklik de aslında manzarayı çok değiştirmedi. Rahat oynayan Beşiktaş Szysz'nin yaptığı bindirmeler dışında zorlanmadı. Güneş buna çözüm olarak, Rosier'i sahaya attı ve iki hızlı bekini önlü-arkalı oynattı. Bu dakikadan sonra Başakşehir'in de yapabileceği bir şey kalmadı. Geçen maçta Maxim'i son dakikalarda oyuna alan Şenol hoca bu kez daha fazla süre verdi, iyi de yaptı. Kumaşı belli, sakin ve kaliteli bir oyuncu olan Maxim, oyunun yönünü değiştirme konusunda usta olduğu gibi 40 metreye nokta atışı uzun paslar gönderebiliyor. Yeni transferlerle birlikte Beşiktaş'ın kadro derinliği de arttı. Oynayan da, sonradan giren de katkı veriyor. Bu önemli. Maçın kahramanı elbette bir gol, bir asisle 90 dakikayı tamamlayan Kara Boğa Aboubakar'dı. Tosun Paşa gol orucunu bozar, Redmond biraz kıpırdarsa Kartal yeni bir galibiyet serisi yakalayacaktır.