‘Kara Bela’nın sırrı!

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı galibiyet üç puandan çok daha fazlasını getirmiş olabilir. Malum gelecek yıl Avrupa Kupaları'na sadece dört takımla katılabiliyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, ve Adana Demirspor'dan ikisi önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'ne gidecekler. Ligin ilk yarısında rakibine tek farkla yenilen Kartal'ın 2-0 kazanması ikili averajı cebine koymasını sağladı. Beşiktaş, geride kalan haftalarda daha fazlasını ne kadar zorlayabilir, Konferans Ligi'nin üzerinde bir hedefe ulaşabilir mi bilinmez ama bu hedefe sağlam tutunmak için hız kesmeden devam etmek ve bu yoldaki rakiplere karşı üstünlük sağlamak şart. Başakşehir elde var bir dersek, devamı da gelmeli diye eklemeliyiz.



MASUAKU BİLMECESİ



Rahmetli Vedat ağabeyin (Okyar) deyimiyle "Ben Masuaku, et mi, balık mı, tavuk mu?" anlayamadım. Bir bakıyorsun on numara beş yıldız işler yapıyor, harika şutlar atıp, net ortalar yapıyor; bir bakıyorsun iki metre yanına pas veremiyor ya da rakibe asist yapıp gole sebep oluyor. Sezon başından bu yana 22 karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Masuaku, üç kez daha ilk onbirde sahaya çıkarsa çıkarsa Beşiktaş, Fransız oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak ve bunun için West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyecek. Ben büyük risk derim, ya siz!?



ÖZEL ANTRENÖRÜ VAR



Geçen hafta Abuobakar'ın çok iyi çalıştığını ve Başakşehir maçında patlama yapabileceğine dair sinyaller gelmişti Ümraniye'den. Gelen bilgiye göre Kamerunlu oyuncu Belçika'dan özel bir antrenör getirmiş ve çok sıkı çalışmaya başlamıştı. Önce performansını bir görelim sonra bu konuyu ele alırım diye düşündüm ve geçen hafta yazmadım. Performans malum; bir gol, bir asist ve çok daha istekli bir Aboubakar izledik Başakşehir önünde. Yani özel çalışma işe yaramış, aynı şekilde çalışmaya devam ederse Kara Boğa fırtına gibi esmeye devam eder ve sık sık yaşanacak gol sevinçleri nedeniyle Cenk Tosun'la birlikte kendisinin de göğsünde derin darbe izleri oluşabilir!



TFF VE 'AFET' KARARI



Futbol Federasyonu, Gaziantep ve Hatay'ın oynanmış maçlarının skorlarını geçerli sayıp, oynamayacakları maçlarda rakiplerine üç puan verme kararı alırken önceki yıllardaki uygulamalara baktı ve doğru yaptı. Jesus'un play-off önerisine ise aynı TFF hiç sıcak bakmadı. Oysa yakın tarihimize baksalar bu öneriyi mantıklı bulabilirlerdi! Neden bakmadılar ki!?



İLGİNÇ TEZLERİ VAR!



59 öncesi şampiyonlukların yıldız hesabında sayılmaması gerektiğini savunanların, "O yıllarda birçok hükmen mağlubiyetler var, ligden çekilen takımlar var, kimi zaman play-off oynanmış, kimi zaman başka bir yöntem uygulanmış" gibi ilginç tezleri vardı. Bugün adına Süper dediğimiz ligde bunların hepsi yaşanıyor, Üç sezon önce play-off oynandı, bu sezon büyük afet sebebiyle ligden çekilen takımlar var... Bilmem anlatabildim mi!?