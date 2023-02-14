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Ratao sürprizi

Beşiktaş, Brezilyalı kanat oyuncusuna talip oldu. Fransız basını, siyahbeyazlıların 27 yaşındaki sambacı Rafael Ratao için kulübü Toulouse’un kapısını çaldığını iddia etti. Yıldız oyuncu iki kanatta da görev yapabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Ratao sürprizi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziah-metoviç, Onur Bulut ve Omar Colley ile güçlendiren siyah-beyazlılar için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın, Rafael Ratao için Toulouse'un kapısını resmi teklifle çaldığı ifade edildi. Piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro olan 27 yaşındaki sambacı için teklif edilen rakamının belli olmadığını belirtildi.

FORVET DE OYNADI


Fransız kulübü Toulouse'un Başkanı Damien Comolli'nin, takımın önemli bir parçası olan Brezilyalı yıldız için gelen bu teklifi şu an için değerlendirmeyi düşünmediklerini söylediği ifade edilse de, ülke basını Beşiktaş'ın yapabileceği cazip bir önerinin Fransız ekibini ikna edebileceğini ifade etti. Asıl mevkii sol kanat olan 27 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sağ kanat ve forvet hattında da görev alabiliyor. Bu sezon Ligue 1'de 20 maça çıkan Ratao, 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.


Sambacı Rafael Ratao, kariyerinin en parlak dönemini Slovan Bratislava'da yaşadı. Slovakya Birinci Lig ekibinde 89 resmi maça çıkan oyuncu, burada 30 gol atarken, 12 de gol pası verdi ve bu performansının ardından Toulouse'a transfer oldu.


BRATİSLAVA'DA PARLADI


Siyah-beyazlıların transfer listesine dahil ettiği Rafael Ratao, profesyonel kulüp kariyerinde 231 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 67 kez havalandıran Brezilyalı yıldız, 23 de asist yaparak toplamda 90 gole direktolarak katkıda bulundu.

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