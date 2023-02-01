Nihat Kahveci Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

"DİSİPLİN SORUNU"

Saiss'e yapılan teklifle ilgisi yoksa Saiss 11'de olmalıydı. Rosier'in cezası düşmese oynamasa da olabilir gibi oynadı. Tayfur oynasa daha iyi olabilir diyebiliyoruz. Redmond beklenti altında. Dele Alli 1 maç iyi oynadı, bugün ilk maçlardaki gibi oynadı. Redmond cezalı duruma düşüyor, Rosier kırmızı kart görüyor. Gedson maç bitiyor sarı kart görüyor cezalı duruma düşüyor. Orta sahaya sürekli bir arayış var ama Gedson sen orada hep oynuyorsun. Ismael döneminden alınacak bir kelime var, disiplin sorunu. Maçtan sonra yaptığın açıklama senin yaptığını toparlamaz."