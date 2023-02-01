Nihat Kahveci Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Eski Futbolcu Nihat Kahveci, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı.
"KARAGÜMRÜK MUTLUDUR"
"Cenk görevini yaptı, 1 direkten dönen şutu var. Gedson yine görevini yaptı diyebiliriz. Tayfur orta sahada oynayınca çok boşluk bırakabiliyor geri dönüşü daha ağır olduğu için. Karagümrük orta sahayı iyi kullandı. Masuaku'yu Coly çok zorladı. 5'te 5'le geliyorsun ve Karagümrük'le oynuyorsun. Karagümrük bol gol atabiliyor Borini ve Diagne'yle. 1 tane attı, 1 tane de yedi.
Diagne mesela neden yedek bırakıldı anlamadım. Colin Kazım'in girdiği pozisyonlara Diagne girse gol olabilirdi. Borini ve Bertolacci'nin de pozisyonları vardı. Karagümrük 1 puana mutludur. Beşiktaş gibi bir takımdan 1 gol yedi ve 1 puan aldı"
"DİSİPLİN SORUNU"
Saiss'e yapılan teklifle ilgisi yoksa Saiss 11'de olmalıydı. Rosier'in cezası düşmese oynamasa da olabilir gibi oynadı. Tayfur oynasa daha iyi olabilir diyebiliyoruz. Redmond beklenti altında. Dele Alli 1 maç iyi oynadı, bugün ilk maçlardaki gibi oynadı. Redmond cezalı duruma düşüyor, Rosier kırmızı kart görüyor. Gedson maç bitiyor sarı kart görüyor cezalı duruma düşüyor. Orta sahaya sürekli bir arayış var ama Gedson sen orada hep oynuyorsun. Ismael döneminden alınacak bir kelime var, disiplin sorunu. Maçtan sonra yaptığın açıklama senin yaptığını toparlamaz."
"SENİ ÖVMEKTEN DİLİMDE TÜY KALMADI"
"Bir gün Rosier, bir gün Gedson. Beşiktaş 1 puan daha kaybederse şampiyonluk yarışı bitti diyeceğiz. Sivas'a hava soğuk diye mi gitmeyeceksin Sivas. Orada oynanabilecek maç gibi dediler ama Sivas'ın soğuğu Olimpiyat'ınkine benzemez. İşin ofansında defansında varsın, senin katkın önemli ama maç bittikten sonra kart görüp arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun. Seni övmekten dilimde tüy kalmadı ama yanlış oldu"
"RAKİBİN 3 MAÇ KAYBEDECEK SEN KAZANACAKSIN"
"Beşiktaş yine 1 puan bile alamayacaktı. Şöyle bir şey var. Galatasaray Ümraniye'yle oynayacak. Puan farkı 9 Beşiktaş'la Galatasaray arasında. Rakibin 3 maç kaybedecek, sen de 3 maçını kazanacaksın o arada. Arada Fenerbahçe de var."
"BEŞİKTAŞ OFANSTA KÖTÜYDÜ"
"Beşiktaş'ta 5'te 5, Aboubakar gelmiş, moraller artmış, kazanma alışkanlığı gelmiş ama maça bir başlıyorsun hemen 2 tane pozisyon yedin. Tamam hava soğuk ama Beşiktaşlı oyuncular geride pas yapıyor falan. Tayyip ve Welinton ikilisi olmuyor o belli.
Şuan Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk adına umutlandılar 5 maçlık seriyi görünce ama bugünkü oyunda ofansif ve defansif sorunlar var. Geçen hafta da sorunlar yaşadı ama hücum tarafını çok iyi yapmışlardı. Dele Alli'yle, Cenk'iyle Aboubakar'la. Beşiktaş ofansta da çok kötü oynadı"