Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Corinthians'ta kiralık olarak forma terleten 31 yaşındaki Paraguaylı oyuncu Fabian Balbuena için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim dört koldan arayışlarını sürdürürken, menajerler de kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Beşiktaş'ın önüne getirilen son stoper Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Fabian Balbuena oldu. 31 yaşındaki Paraguaylı stoperin bonservisi Dinamo Moskova'da.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Daha önce Premier Lig'de West Ham forması fa giyen 31 yaşındaki Balbuena, Avrupa'ya dönmek istiyor. Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlıların güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan savunma futbolcusu Balbuena'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Tecrübeli savunmacı bu sezon Corinthians ile 3 karşılaşmada forma giydi. Yeniden Avrupa'da oynamya olumlu yanaşacağı düşünülen futbolcunun, Dinamo Moskova cephesinden gözden çıkarılmış olması da Beşiktaş için bir fırsat transferi olarak görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Tecrübeli stoper Balbuena profesyonel kulüp kariyerinde toplam 225 maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 15 kez havalandıran Paraguaylı stoper, 3 de asist yaparak 18 gole direkt olarak katkıda bulundu.

DİĞER
Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen annesinin kopyası! Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyanlar çok şaşırıyor!
Kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor
Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!
G.Saray çok tuhaf bir takım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak
Weghorst kıymete bindi
İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi İSKİ (29 Ocak 2023)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:20
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:15
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:14
G.Saray çok tuhaf bir takım! G.Saray çok tuhaf bir takım! 00:53
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak 00:47
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:17
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:16
F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! 00:07
G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! 00:07
G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi 00:06
Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! 00:06