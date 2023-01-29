TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim dört koldan arayışlarını sürdürürken, menajerler de kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın önüne getirilen son stoper Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Fabian Balbuena oldu. 31 yaşındaki Paraguaylı stoperin bonservisi Dinamo Moskova'da.
Daha önce Premier Lig'de West Ham forması fa giyen 31 yaşındaki Balbuena, Avrupa'ya dönmek istiyor. Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlıların güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan savunma futbolcusu Balbuena'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.