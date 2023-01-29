TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!

Tecrübeli savunmacı bu sezon Corinthians ile 3 karşılaşmada forma giydi. Yeniden Avrupa'da oynamya olumlu yanaşacağı düşünülen futbolcunun, Dinamo Moskova cephesinden gözden çıkarılmış olması da Beşiktaş için bir fırsat transferi olarak görülüyor.