Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

Beşiktaş'ta ikinci döneminde gösterdiği performans ile siyah-beyazlı taraftarlardan alkış alan Cenk Tosun ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin şartlarının beklenmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

Sabah'ın haberine göre Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesinde "25 maça çıkması halinde ya da lig karşılaşmalarında 15 gole katkıda bulunması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" ibaresi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

İMZALAR ÖNÜMÜZDEKİ AY

Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk'in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL'ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek. Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması ve Cenk ile nikah tazelenmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Cenk Tosun'a sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak

Beşiktaş, Cenk Tosun'un skora katkı yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde berabere kaldı. Hanesine toplam 14 puan yazdırdı.

DİĞER
“Ateş Kuşları” izleyiciden tam not aldı! Sosyal medyaya damga vurdu
Kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor
G.Saray çok tuhaf bir takım!
Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Balbuena planı belli oldu!
Weghorst kıymete bindi
İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi İSKİ (29 Ocak 2023)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:21
Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! Manu FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:20
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:15
Marsilya'da kazanan çıkmadı! Marsilya'da kazanan çıkmadı! 01:14
G.Saray çok tuhaf bir takım! G.Saray çok tuhaf bir takım! 00:53
Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak Tosun Paşa'ya sözleşme jesti! Opsiyon devre dışı bırakılacak 00:47
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:17
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:16
F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Oosterwolde'yi resmen duyurdu! 00:07
G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! G.Saray'dan Mert Müldür hamlesi! 00:07
G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi G.Saray resmen açıklamıştı! Kaan Ayhan İstanbul'a geldi 00:06
Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi! 00:06