Her şeyi başarırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında alınan 3 puandan mutluydu. İyi bir takıma karşı kazandıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, taraftarın beklediği oyun ve sonuçları sürdürmek istediklerini ifade etti. Galibiyetle kenetlenen bir camia olmadıklarını kaydeden usta hoca, "Her maça gittiğimizde müthiş bir coşku ve destek var. Kupadan elendikten sonra tek kulvarda yarıştayız. Takım olarak sahaya inancımızı ve aklımızı koyduğumuzda, başaramayacağımız iş yok" ifadelerini kullandı.



ZEMİN VE HAKEMDE SIKINTI VARDI



Şenol Güneş, Kayseri'deki saha zemini ve hakem Mete Kalkavan'ın kararlarına eleştirilerde bulundu. Üç oyuncunun cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef böyle bir maçta üç oyuncumuzu kaybettik. Aynı pozisyonda rakip oyuncu kart görmüyorsa biz kararları neye göre yorumlayacağız? Maça çıkmadan oyuncularıma zemin ve hakem konusunu söyledim. Maalesef ikisi de sıkıntılıydı."



Şenol Güneş ile Süper Lig'de son dört maçı kazanan Beşiktaş, daha uzun bir galibiyet serisini en son ŞubatMart 2021'de Sergen Yalçın ile (6 maç) yakaladı.



Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazandı. Sadece G.Saray deplasmanında mağlup olan Kartal, rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.